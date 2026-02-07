Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında yapılan 117 denetim çerçevesinde, 19 kahvehane, 22 kafe, 20 çay ocağı, 19 oyun salonu ve 17 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 127 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 11 adet ateşli silah, 73 adet tabanca fişeği, 97 adet av fişeği, 2 adet kesici alet, 527 adet sentetik ecza hapı, 20,95 gram sentetik kannabinoid, 0,56 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 2 bin 241 araç kontrol edildi.

Muhabir: Haber Merkezi