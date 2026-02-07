Çorum’da seyir halindeyken aniden yola çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapan kamyonet, park halindeki 4 otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada bir kişi araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

U.C. yönetimindeki 19 LD 720 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde ilerlediği sırada aniden yola çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyonet, düğün eğlencesi düzenlenen bir apartmanın önünde park halindeki 4 otomobile çarptı.

Kazanın ardından apartmandan çıkan bir kişi son anda kurtulurken, olayda yaralanan olmadı. Kamyonet ve otomobillerde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazaya neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen minibüs sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.