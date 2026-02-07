Çorum’un Anadolu’nun en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Günaydın, kentin kötü yönetim politikalarından olumsuz etkilendiğini söyledi. Ziraat mühendisi olduğunu hatırlatan Günaydın, özellikle şeker fabrikalarının özelleştirilmesine dikkat çekerek, “Türkiye’nin şeker ihtiyacını karşılayan ve ekonomiye katkı sunan yapı parçalandı. Özelleştirilen 25 şeker fabrikasının tamamı bugün sorun yaşıyor. Çorum Şeker Fabrikası da bundan payını alıyor” dedi.

Çorum’daki sanayi alanında yaşanan gerilemeye de değinen Günaydın, çimento fabrikasının kapatıldığını hatırlatarak, tekstil sektöründe ise ciddi bir daralma yaşandığını ifade etti. Günaydın, “Talep daralması nedeniyle üretim yapılamıyor. Rekabet gücümüz kayboldu. Tekstil sektörü Mısır’a taşındı, fabrikalar Türkiye’de kapanıp Mısır’da açılıyor” diye konuştu.

Otomotiv yan sanayisinin de benzer bir süreçten geçtiğini belirten Günaydın, üretim gücünün yurt dışına kaydığını savundu.

Tarım politikalarına sert eleştiriler yönelten Günaydın, Anadolu’nun tarımın doğduğu topraklar olmasına rağmen Türkiye’nin bugün temel tarım ve hayvancılık ürünlerinde ithalata bağımlı hale geldiğini söyledi. Buğdaydan mercimeğe, pancardan hayvansal ürünlere kadar birçok alanda dışa bağımlılığın arttığını ifade etti.

Çeltik üretimini örnek gösteren Günaydın, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 300 bin ton çeltik ithal ettiğini belirterek, Çorum ve Tosya’nın Türkiye’nin en önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını hatırlattı. Ancak üreticinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Günaydın, “Üretim açığı olan bir ülkede üreticiyi baş tacı etmeniz gerekirken, DSİ’nin su politikaları ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyat açıklamaları çiftçiyi mağdur ediyor” dedi.

Fabrikacıların 40 liradan aldığı çeltiğin TMO tarafından 30 liradan açıklanmasının üreticiyi çıkmaza sürüklediğini savunan Günaydın, “Üretici ürününü satamıyor, satan parasını alamıyor. Bu tablo tesadüf değil, kasıtlıdır” ifadelerini kullandı.

Soğan ve patates üreticilerinin de benzer şekilde mağdur edildiğini dile getiren Günaydın, Türkiye’de çiftçi yaş ortalamasının 58’e çıktığını belirterek, “Kalan çiftçiyi de tarımdan koparmak için her türlü baskı uygulanıyor” diye konuştu.