CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Günaydın, Çorum’a yönelik kamu yatırımlarını ve hükümetin ekonomi ile adalet politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Çorum’un kamu yatırımlarından yeterince pay alamadığını söyleyen Günaydın, “Çorum kendi öz gücüyle ayakta duran bir kent. Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim devam ediyor. Ama Çorum’u teşvik bölgesinden çıkarıyorsunuz. Bunun sonucunda alt sektörler hızla kenti terk ediyor. Derdiniz ne?” dedi.

“YÜZDE 24’Ü TAMAMLANMIŞ HAVAALANINA BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMADINIZ”

Çorum’da yapımı yarım kalan havaalanı projesine de değinen Günaydın, “Sizden önce yüzde 24’ü tamamlanmış bir havaalanına bir çivi bile çakmadınız. Bölgeyi çürümeye, hayvanların otlak alanına terk ettiniz. Bunun kime ne faydası var? Çorum’a neden bu kadar düşmansınız?” ifadelerini kullandı. Kentte çevre yolu ve ilçe bağlantı yollarının yetersiz olduğunu belirten Günaydın, Çorum’un turizm potansiyeline de dikkat çekti. Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük, Ortaköy ve Şapinuva’nın dünya tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Günaydın, “Bu bölgelerde 5 bin, 6 bin, hatta 10 bin yıl geriye gidebiliyorsunuz. Bu tarihin kıymetini bilmek ve turizme kazandırmak hepimizin ortak görevi” diye konuştu.

“HER İKİ SEÇMENDEN BİRİ ÜLKEDE ADALET KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR”

İktidarın adalet anlayışını da eleştiren Günaydın, kamuoyu araştırmalarına göre adalete güvenenlerin oranının yüzde 18’e düştüğünü belirterek, “AKP ve MHP’ye oy veren her iki seçmenden biri bile bu ülkede adalet kalmadığına inanıyor. Adalet var diyenlerin hangi Türkiye’de yaşadığını sorgulamak lazım” dedi. Ülkenin yönetilemediğini savunan Günaydın, erken seçim talebinin toplumda ciddi biçimde arttığını ifade etti. Erken seçim isteyenlerin oranının yüzde 65’e ulaştığını söyleyen Günaydın, “Bir vatandaş erken seçim istiyorsa bu, hem kendi durumunun hem de memleketin durumunun iyi olmadığını gösterir. Tarihte böyle bir oran görülmedi” dedi. İktidarın 2027 Kasım ayını işaret etmesine de tepki gösteren Günaydın, “2027’nin kasımında yapılacak bir seçim memleketi değil, ancak Erdoğan’ı kurtarmaya yarar. Bizim derdimiz Erdoğan değil, tek başına AKP de değil. Bizim derdimiz bu düzen. Bu düzeni mutlaka değiştireceğiz” diye konuştu.