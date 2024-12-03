Ö.A, Y.G. ve M.Ç, Cemilbey köyü yakınlarında E.Y'yi darbettikten sonra otomobilini gasbetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma tarafından arazide yapılan aramada yaralı olarak bulunan E.Y, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda araçla ambulansı takip etmeye başladığı belirlenen şüphelilerden Ö.A. ve Y.G, acil servis girişinde E.Y'ye saldırmak üzereyken polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İki şüpheli işlemler için karakola götürülürken, diğer şüpheli M.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirlenen ve darp sonucu burnu kırılan E.Y. ise hastanede tedavi altına alındı.