Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, Çorum'a da 915 konut yapacak, en fazla konut ise İstanbul'da yapılacak. İşte, 2025 TOKİ sosyal konut başvuru takviminde son bilgiler...

TOKİ SOSYAL KONUT İHALELERİ NE ZAMAN?

7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

EN FAZLA KONUT İNŞA EDİLECEK ŞEHİRLER

İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.

ÇORUM'A 915 KONUT

TOKİ, "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Çorum'a da 915 konut yapacak.

TOKİ, Mecitözü ilçesine 95, Kargı'ya 194, Ortaköy'e 67, Ortaköy Aşdağul'a 28, Alaca'ya 221, Osmancık'a 210 ve Bayat'a 100 konut yapacak.

İlçelere göre ihale tarihleri ve konut sayıları ise şöyle:

Mecitözü: 95 konut – İhale Tarihi: 7 Ocak 2025

Kargı: 194 konut – İhale Tarihi: 9 Ocak 2025

Ortaköy: 67 konut – İhale Tarihi: 15 Ocak 2025

Ortaköy Aşdağul: 28 konut – İhale Tarihi: 21 Ocak 2025

Alaca: 221 konut – İhale Tarihi: 22 Ocak 2025

Osmancık: 210 konut – İhale tarihi henüz belli değil

Bayat: 100 konut – İhale tarihi henüz belli değil