Şanlı Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı tarafından esnafa bayrak dağıttı.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı olarak şanlı tarihimiz, bağımsızlığımız ve istiklal irademizin sembolü olan ay-yıldızlı Türk Bayrağımızı yönelik saldırıyı kınadıklarını söyleyen Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, bu kapsamda Gazi Caddesi’ndeki esnafların dükkânlarına bayrak dağıtarak astıklarını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dalyan: “Bu aziz toprakların tapusu olan Türk Bayrağı; şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş, gazilerimizin fedakârlığıyla dalgalanan, milletimizin namusu ve onurudur. O bayrak; birliğimizin, dirliğimizin ve ebedî kardeşliğimizin en mukaddes nişanesidir.

Milletimizin ortak değeri olan bayrağımıza uzanan her kirli ele karşı; dün olduğu gibi bugün de devletimizin yanında, milletimizin safında dimdik durmaya devam edeceğiz. Birliğimiz daim olsun, ay-yıldızlı bayrağımız ilelebet göklerde dalgalansın” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi