Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Defterdarlık ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “KURGAN” uygulamasına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Toplantı, 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Ankara Vergi Kaçakçılığı 1. Daire Başkan Yardımcısı Zübeyir Öztaş ve Binnur Bilir tarafından KURGAN uygulaması kapsamında mükelleflerin yükümlülükleri, yasal sorumlulukları ve uygulamada karşılaşılabilecek cezalar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılacak.

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada; bilgilendirme toplantısının yalnızca meslek mensupları için değil, aynı zamanda firma sahipleri ve yöneticileri için de büyük önem taşıdığını belirtti. Baran, KURGAN uygulamasına dair doğru ve güncel bilgilere sahip olunmasının, ileride yaşanabilecek hukuki ve cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Oda Başkanı Baran, meslek mensuplarından bu bilgilendirme toplantısını müşterilerine özellikle duyurmalarını isteyerek, farkındalığın artırılmasının hem mükellefler hem de iş dünyası açısından fayda sağlayacağını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi