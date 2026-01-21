Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Çorum SMMMO) Yönetim Kurumu Başkanı Ceyhan Baran, artan enflasyon ve yükselen maliyetlerin mali müşavirlik mesleğini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Asgari ücret tarifelerinin uzun süredir enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Baran, meslek mensuplarının artan iş yüküne rağmen emeğinin karşılığını alamadığını ifade ederek, “İş yükümüz her geçen yıl artarken ücretlerimiz aynı oranda artmıyor. Bu durum mesleki sürdürülebilirliği tehdit ediyor” dedi.

2026 yılı için TÜRMOB’un önerdiği yüzde 40’lık artışın adil ve gerekli olduğunu belirten Baran, daha düşük ücretlerle hizmet sunulmasının haksız rekabeti artıracağına ve mesleğin saygınlığına zarar vereceğine dikkat çekti.

İş Yükü Esaslı Ücret Tarifesi Modeli kapsamında hazırlanan tarifelerin TÜRMOB E-Birlik sistemi üzerinden yayımlandığını hatırlatan Baran, tüm meslek mensuplarını mesleki dayanışma kapsamında bu tarifelere uymaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi