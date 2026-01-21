Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Mehmet Gayretli tek aday olarak seçime girerek güven tazeledi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür yönetimindeki divanın seçilmesi ile başlayan genel kurulda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kongrede divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi sonrasında ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile gelir-gider ve bilanço okundu. Okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporları ile gelir-gider-bilanço daha sonra ola sunularak kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilerek tahmini bütçenin de onaylandığı kongrede Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretleri de belirlenerek oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde tüm üyelerine verdikleri destekler için teşekkür eden Oda Başkanı Gayretli önümüzdeki dönemde de üyelerin sorunlarını çözme noktasında ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kongrede daha sonra seçimlere geçildi. Buna göre Mehmet Gayretli başkanlığındaki Taksiciler ve Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu’na Gökhan Karataş, Beytullah Koldaş, Turan Bekmezci, Mustafa Kaya, Emrah Şeker, Ufuk Karakaş, Arslan Kaya ve Ali İhsan Keskin seçilirken, Denetim Kurulu’nda ise Abdulsamet Ceylan, Erkan Aşan ve Selaattin Keskin yer aldı.

