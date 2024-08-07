Bu ülkeye 33 yıl hizmet ettiğini söyleyen emekli İdris Öztürk, “Ben 33 sene bu devlete hizmet ettim. Sigortam için para ödedim. Ben neden raporlu olduğum halde bu torbaya ve adaptöre para veriyorum. Suriyelilerden beş kuruş almıyorlar. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Benim devlete hiç mi faydam olmadı? Devlete 10 bin 165 gün prim ödemişim ama faydalanamıyorum. Bu nasıl bir adalet, nasıl bir düzen” diyerek isyan etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın aylık düzenlediği Halk Buluşmaları’na gelen ve derdini döken İdris Öztürk, şunları söyledi:

“BIKTIRDILAR BİZİ”

“Mesane kanseri nedeniyle 2022 Kasım ayında Ankara Şehir Hastanesi’nde ameliyat oldum. Mesanem alındı. Bana sistoskopi torbası taktılar. Bir da adaptörü var. İlk ameliyat yapıldıktan sonra 60 torba 30 adaptöre 600 lira ödüyordum. Şu anda iki ayda bir 2 bin 600 lira para ödüyorum. Ben emekliyim. 14 bin lira emekli maaşım var. Raporlu olduğum halde bu torbaya ve adaptöre de para veriyorum. Devletten destek istiyorum. CİMER’e yazdım. CİMER beni Sosyal Yardımlaşma’ya yönlendirdi. Sosyal Yardımlaşma da beni SGK’ya yönlendirdi. SGK beni tekrar Sosyal Yardımlaşma’ya gönderdi. Bana 65 yaş üstü olsaydın, yeşil kartlı olsaydın para ödemezdin dediler. Sağlık Bakanı sesimizi duysun. Mültecilere bedava sağlık hizmeti ver, her şeylerini karşıla. Ben 33 sene bu devlete hizmet etmişim, sigortamı ödemişim. Şimdi ben raporlu olduğum halde iki ayda bir benden 2 bin 600 lira para alıyor. 14 bin lira da emekli maaşı veriyor. Bıktırdılar bizi.”

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“SOSYAL DEVLETİN GEREĞİ”Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na seslenen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da, “Bu durumda olan binlerce hasta var. Yine epilepsi hastalarının ilaçları ödenmiyor. Nadir görülen hastalıklarla boğuşan vatandaşlarımızın ilaçları karşılanmıyor. Mültecilerden para almayıp da bu devlete yıllarca prim ödeyen vatandaşlarımıza bunu yapmanız doğru değil. Emeklilere açlık sınırının altında maaş veriyorsunuz. Bu insanlarımızın sağlık sorunlarını çözmek ve tüm ilaçları, tüm metaryalleri ücretsiz olarak karşılamak durumundasınız. Sosyal devletin gereği budur” diye konuştu.