Torpilli işe alımlarla ilgili CHP İl Örgütü tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın ardından bir konuşma yapan Yıldız Akkaynak isimli kadın, “Kimsenin hakkıma hukukuma el uzatmasını istemiyorum. Çocuklarımın namusuyla para kazanmasının önüne kimsenin geçmesini istemiyorum. Bu çocuklar aç mı kalacak? Herkes için adalet istiyorum” dedi.

Anne Yıldız Akkaynak, çocuğunun da boru kaynağı ustası olarak işe girmek için başvuru yaptığını ancak onun yerine hiç kaynak bilmeyen birinin işe alındığını ifade ederek, “27 gündür umutla bekliyorduk. Sonuçlar açıklandı. Hiç kaynak bilmeyen birinin polietilen boru kaynağı ustası olarak işe alındığını, bize de teselli olsun diye oğlumun birinci yedek kaldığını gördük. Ben adalet istiyorum. İki çocuğum için 33 yıldır şerefimle namusumla çalışıyorum. Kimsenin hakkıma hukukuma el uzatmasını istemiyorum. Çocuklarımın namusuyla para kazanmasının önüne kimsenin geçmesini istemiyorum. Bu çocuklar aç mı kalacak? Herkes için adalet istiyorum” diye konuştu.