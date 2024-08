CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere işe alınan toplamda 57 kişinin daha önce tarafına ulaşan torpil iddialı kişiler olduğunu öne sürdü.

Kadeş Barış Meydanı’nda gazetecilere açıklama yapan Tahtasız, bu alımlara 1837 yurttaşın başvurduğunu hatırlattı.

Tahtasız’ın açıklaması şöyle:

“AKP iktidarıyla birlikte Türkiye’de mülakat eşittir torpil demek ne yazık ki! Ve mülakat liyakatin katili demek bizim ülkemizde. Mülakatlar nedeniyle son 22 yılda yüzlerce hakim ve savcı adayının, binlerce öğretmenin, polisin, hemşirenin, doktorun, mühendisin, işçinin hakkı yendi bu ülkede.

Hiç bir eksikleri yoktu oysa. Tek eksikleri AKP’li olmamak onlar gibi düşünmemekti.

AKP’nin Türkiye genelinde tüm kamu kurumlarında ve belediyelerinde oynadığı mülakat tiyatrosunun bir benzeri de Çorum’da oynandı. Ve ne yazıkki mülakat kazandı, liyakat kaybetti.

“MÜCADELEMİZ SONUÇSUZ KALDI”

Gelinen noktada İl Özel İdaresi alımlarıyla ilgili bizim anlattıklarımız, 1837 kişi adına çırpınışlarımız, kimsenin hakkına girilmesin diye yürüttüğümüz mücadele sonuçsuz kaldı. Daha önce tarafımıza ulaşan torpil iddiaları işe alımların sonuçlanmasıyla birlikte tescillendi.

Açıklanan listeye baktığımızda AKP İl Başkanlığı çay ocağında çalışan kişinin, il başkanlığında şoför olarak görev yapan kişinin işe alındığını gördük.

“ÇAYI GÜZEL YAPAN HER ŞEYİ YAPAR”

Çorum’da en iyi araç kullanan, en kalifiye ehliyete sahip olan ve en tecrübeli olan AKP İl Başkanı’nın şoförü olmalı ki İl Özel İdaresi’ne Pick-Up şoförü olarak alınmış.

Çaycı vidanjörden anlar mı demeyin şayet AKP’li ise herkes her işten anlayabilir, her işe girebilir. İl Özel İdaresi öyle bir liyakat gözetmiş ki AKP İl Başkanlığı’nda çaycı olan kişiyi Vidanjör Yardımcısı olarak işe alıvermiş. Bu kişinin kısa sürede yardımcılıktan terfi ettiğini ve müdürlüğe kadar yükseldiğini görürseniz sakın şaşırmayın. Çayı güzel yapan her şeyi yapar!

Yine ilginç bir örnek var. Cumhurbaşkanı’nın Çorum Mitingi’nde karikatür afişleri hazırlayan kişinin oğlunun İl Özel İdaresi’ne alındığını tespit ettik. Cumhurbaşkanının hapis arkadaşlarının ve hapishane ziyaretçilerinin Bakan yapıldığı bir ülkede bu da normal heralde!

Yine bakıyorsunuz; özel biri var ama iş ilanında o iş kolu yok. Bu özel kişiyi işe almak için dahiyane bir çözüm bulunuyor ve ihtiyaç olmadığı halde inşaat mühendisliği kadrosu açılıyor. Ve işe başlatılıyor.

AKP İL BAŞKANLIĞI’NDA ÇAYCI, ŞOFÖR, TEMİZLİKÇİ VEYA HERHANGİ BİR İŞ YAPAN KİŞİLERİN BİRER İKİŞER KAMUYA GEÇİŞ YAPTI

Bu torpilli atamalar ve işe alımlar ilimizde ve ülkemizde ilk kez olmuyor ne yazık ki. Ancak biz ısrarla mücadele etmeye, ısrarla hak, hukuk, adalet çağrısı yapmaya devam edeceğiz.

Konu AKP ise olmaz denilen her şeyin kanun, nizam tanımadan oldurulduğunu gördük.

Daha önceki örneklerden de hatırlayacağınız üzere İŞKUR’a nal toplatan AKP İl Başkanlığı’nda çaycı, şoför, temizlikçi veya herhangi bir iş yapan kişilerin birer ikişer kamuya geçiş yaptığını gördük.

İl Özel İdaresi alımlarında iktidar partisi AKP’nin ve ittifak ortağı MHP’nin nasıl etkili olduğuna üzülerek şahit olduk.

Bu arada alımlarda partimize de kontenjan ayrıldığına dair iddiaları kesin bir dille yalanlıyor ve bu iddiayı ortaya atanları ıspata davet ediyorum.

Gelinen noktada devletin organı olan Çorum Valiliği’nin ve İl Özel Idaresi’nin hükümete nasıl teslim olduğunu gördük.

Bu liyakatsiz ve torpilli alımların sonucunda geriye kalan 1780 kişinin nasıl kul hakkına girildiğini gördük.

Yüce Allah’ın “Neyle gelirsen gel ama kul hakkıyla gelme” kelamının nasıl yok sayıldığını, göz göre göre nasıl günaha girildiğini gördük.

Seçim öncesi mülakatı kaldıracağız diye açıklama yapan AKP iktidarının halkı kandırmaya devam ettiğini gördük.

Ülkemizde üniversite bitirmenin, doktor ya da mühendis olmanın AKP’li değilsen bir kıymetinin olmadığını bir kez daha gördük.

Bu halkın çocukları yıllarca işsiz kalırken, öğretmenler yıllarca atama beklerken AKP’deki bir çaycıdan dahi kıymetsiz olduğunu gördük.

100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok hükümetler gördük, çok badireler atlattık ancak hiç bir dönem bu kadar hukuksuzluk, bu kadar adaletsizlik, bu kadar yoksulluk, bu kadar adam kayırmaca, bu kadar kul hakkı yenildiğini görmedik.

Benim ve partili arkadaşlarımın işe alınan 57 kişinin ekmeğinde gözümüz yok. Liyakatı olan kişi hak ettiği görevi yapsın. Ancak değil 20-30-40, bir kişi dahi torpille girdiyse tüm alımlar şaibeli hale gelir. O işi gerçekten hak eden kişi de şaibe altında kalır.

İşte bu nedenle;

Ben tüm iyi niyetim ve samimiyetimle Sayın Valimiz Zülkif Dağlı ve İl Özel İdare Müdürü Sayın Recep Çıplak’a bir kez daha çağrıda bulunuyorum:

Gelin kul hakkına girmeyin. Gelin bu torpilli atamaları iptal edin. Şartları taşıyan herkesi kuraya sokun ve alımları kurayla yapın.

Gelin hükümet edenlerin değil de devletin yörüngesinde hareket edin.

Gelin bir ömür ah alacağınız, torpil iddiaları ve hak yemekle anılacağınız bu alımları onaylamayın ve yeniden değerlendirin.

Aksi takdirde hakkı yenen 1780 kişinin iki eli yakanızda veballeri boynunuzdadır."