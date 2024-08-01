Çorum İl Özel İdaresi’nin çeşitli birimlerinde istihdam edeceği 57 daimi işçi için yapılan mülakatın ardından uzun süredir beklenen sonuçlar açıklandı.
KPSS şartının aranmadığı daimi işçi alımı için 3 Temmuz 2024 günü başvurular alınmıştı. İl Özel İdaresi dün resmi sitesinden işe alacağı 57 kişinin isimlerini açıkladı.
Buna göre alınan isimler şu şekilde belirtildi: “
Aşçı Asıl: Embiya Şahin, Hamza Çetin, Ramazan Yolcu, Sıddık Mücahit Arslan
Yedek: Selami Pehlivan, Muhammet Karslı, Mustafa Yıldırım, Oktay Yıldırım
Beden İşçisi (Çöp Temizlik) Asıl: Ahmet Can Saygılı, Bahri Can Özkaya, Furkan Şimşek, Hayati Can Alıcı, Ömer Faruk Yıldız, Uğur Üzüm.
Yedek: Osman Samet Kırçı, Hamdi Eren Divan, Talha Bekir Okay, Hüseyin Amir, İsmail Abdulhamit İzci, Şerafettin Doğan
Oto Elektrik Ustası Asıl: Muammer Karaer - Yedek: Selçuk Tarhan
Fren Ustası Asıl: Osman Akbaş
İnşaat Mühendisi Asıl: Batuhan Hergün – Yedek: Serhat Köse
Beden İşçisi (Konkasör) Asıl: Batuhan Demirci, Serdar Siğinç
Yedek: Abdullah Ökmen, Gürkan Karaer
Konkasör Operatörü Asıl: Nadir Karaçay
Motor ve Mekanik Ustası Asıl: Ahmet Yağcı, Ali Sağır, İlyas Öncül, Murat Salman
Yedek: Ramazan Zorlu, Hami Varan, İsmail Gayı, Olgun Öztoprak
Pick-Up Şoförü Asıl: Abdulbaki Gül, Erol Aksoy, İbrahim Alperen Bolat
Yedek: İbrahim Anar, Kubilay Başar, Muammer Coştu
Pick-Up Şoförü Osmancık Asıl: Ufuk Görgeç – Yedek: Mücahit Kütük
Vidanjör Yardımcısı Asıl: İsmail Tezer, Mesut Özarslan
Yedek: Ferhat Ardahanlı, Eren Demir
Pe Boru Kaynak Elemanı Asıl: Erol Özyürek – Yedek: Egemen Selbeş
Torna Kaynak Ustası Asıl: Özcan Yağar – Yedek: Mustafa Demiray
TIR Şoförü Asıl: Erdem Dursun, Feyzi Özöndel, Kenan Şahinbaş, Oğuzhan Özbüğrü
Yedek: Arif Irız, İlhan Ahıskalı, Mehmet Burak Görkem, Mehmet Tamgüç
Kamyon Şoförü (SRC Belgeli) Asıl: Berkay Kirenci, Ercan Dadaş, Furkan Akçakoyun, Can Yürekli, Ömer Yağmur, Sedat Yıldırım
Yedek: Fatih Köse, Yusuf Emre Özok, Kadir Çelik, Yunus Emre Sarı
Kamyon Şoförü Asıl: Ahmet Gençcan, Ersin Alim, Levent Özdemir, Murat Aköz, Mustafa Sakallı, Osman Deniz, Ömer Erdemir, Yasin Ayal, Yunus Karakaş
Yedek: Serkan Odabaşı, Bayram Çapar, Cemil Dinnemez, Ferdi Kandıran, Hakan Oğuz Yılmaz, İbrahim Mutlu, Oğuzhan Fındık, Ömer Faruk Çayıroğlu, Ahmet Burak Şahin
Dozer Operatörü Asıl: Fikri Cam – Yedek: Raşit Sazak
Ekskavatör Operatörü Asıl: Ali Bülbül, Mürsel Gaffar – Yedek: Ramazan Toz, Kenan Aktepe
Greyder Operatörü Asıl: Ufuk Hamamcı, İsmail Yegen, Onur Batan
Yedek: Kamil Köymen, Ahmet Civan, Kadir Gökşen
Lastikli Yükleyici Operatörü Asıl: Ali Sayın, Hüseyin Uysal, Ünal Eker
Yedek: Hamit Akkaya, İbrahim Can Erbab, Mahmut Eren Güney
Kanal Kazıcı Operatörü Asıl: Ömür Muço – Yedek: Mesut Baran”