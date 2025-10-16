Erdemli Yurttaş Hareketi tarafından “Alevi İrfanı ve Erdem” konulu bir açık oturum düzenlendiği bildirildi.

Açık oturum, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.00’de Nadık Cemevi’nde yapılacak.

Toplantının moderatörlüğünü, Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serdar Savaş yapacak.

Konuşmacılar ise, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Alevi-Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Taşgın, Adnan Menderes Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Caner Işık, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı, Alevi Dedesi Mesut Yıldırım, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Hıfzı Haluk Yıldırım.