ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT de yayınlanan ve Zeynep Özyol’un sunduğu 60 Dakika Programının canlı yayın konuğu oldu.

Kur, Enflasyon, Faiz denkleminde ISVEA olarak 2026 yılının ilk 6 ayında kurda aşırı bir yükselme olmayacağını öngörerek tedbirli bir plan yaptıklarını belirten Çenesiz, “2026 yılında bizim tabirimizle tedavi sürecinde enflasyonun düştüğü gözlemlenir ve buna genel inanç oluşursa kurun enflasyondan az da olsa daha fazla arttırılmasına müsaade edilmesi lazım ki ihracatçının kaybettiği gücünü geri kazansın” dedi.

İhracatçının pazara hakim olması için döviz kurunun önemine değinen Erdem Çenesiz ” ISVEA olarak 65’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz Amerika’dan Avusturalya’ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ihracat ağımız var dolayısı ile kur çeşitliliği ile de bunu dengelemeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Seramik ve vitrifiye sektöründe büyüme beklediklerini de vurgulayan Erdem Çenesiz, “ISVEA olarak son 3 yılda ürün gamımızı % 60 değiştirdik bu büyük bir değişim. Bu değişim sayesinde İSVEA 2024 yılında kendi sektöründe ihracatını en fazla artıran firma oldu.” diye konuştu.