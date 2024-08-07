Çorum’da 4 Ağustos 1924 tarihinde dünyaya gelen Dr. Rıfat Patır, 1949'da İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olarak, Çorum'da doktorluk yapmaya başladı. Uzun süre kentte hastalara şifa dağıtan Rıfat Patır, kentin en önemli figürlerinden biri haline geldi.

Dr. Rıfat Patır'ın 100'üncü doğum günü, Çorum Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. Patır'ın evinin bulunduğu Gülkent 4. Sokak'ın adı, Dr. Rıfat Patır Caddesi olarak değiştirilerek yeni tabelası asıldı.

Tarihi Velipaşa Hanı'nda açılan Kent Müzesi'nin bir odasında da Dr. Rıfat Patır'ın hatıralarının yaşatılacağı bölüm oluşturuldu. Tarihi handa ayrıca doğum günü etkinliği yapıldı. Etkinlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Doktor Fırat Patır birlikte 100'üncü yaş pastasını kesti.

Belediye Başkanı Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Dr. Rıfat Patır'ın Çorum'da çok sayıda yüreğe dokunduğunu, birçok insana sağlık hizmeti veren, Çorum için çok kıymetli bir figür olduğunu söyledi. Başkan Aşgın, Dr. Patır'a emeklerinden ötürü teşekkür ederek, sağlıklı bir ömür geçirmesini temenni etti.

Dr. Rıfat Patır ise insanların kendisine gösterdiği ilgiye layık olmaya çalıştığını belirterek, “Çorum'daki herkes benim kardeşim, ablam, annem gibiydi. Onlar bana hürmet etti, ben onlara sevgi, saygı gösterdim. Bana hep iyilik yapan insanlara teşekkür ederim” diye konuştu.

Programa katılan oğlu Nadir Patır ise babasının ömrünün 70 yılını Çorum'a verdiğini, dede, baba ve evlat olmak üzere 3 jenerasyonun doktorluğunu yaptığını vurguladı. Babalarının hekimlik için yaptığı fedakarlığı gördükleri için doktor olamadıklarını anlatan Nadir Patır, “Babamın günde 100 hastaya baktığı oluyordu. Daha sonra gece zil çalıyordu, babamı hastaya götürüyorlardı. Sonra yine zil çalıyordu, başka hastaya götürüyorlardı. Böyle bir yaşantıyla Çorum'a hizmet etti” diye konuştu.

Etkinlikte pasta kesilmesinin ardından Kent Müzesi gezildi. Müzede kendisi adına oluşturulan bölümü inceleyen Dr. Rıfat Patır, Başkan Aşgın’ı eski stetoskobu ile muayene etti.