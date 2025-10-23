Türkiye’nin en en köklü kurumlarından biri olan ve 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 185’ncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

PTT’nin kuruluş yıldönümü kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da PTT Başmüdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık başta olmak üzere PTT İşletme Müdürü Yılmaz Oktay, Merkez PTT Müdürü Ahmet Korkmaz ile diğer yöneticilerin katılımı ile kurumun 185.’ncü kuruluş yıldönümü kapsamında Saat Kulesi’nde merkez Postanede etkinlik yapıldı.

Kurumun 185.’ncü yaşı nedeni ile sabah saatlerinde merkez postaneye gelen 185’ncü müşteriye hediye verildi. PTT’ye gelerek Kep adresi onaylama işlemi için sıra alan emekli Kadir Demir, 185’ncü sırayı alarak işlemini yaptırdı.

Kurumun kuruluşunun 185’ncü yılı nedeni ile PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık tarafından kendisine kuruluş yıldönümü hediyesi olarak özel hazırlanan pul albümü hediye edildi.

“SÜREKLİ GELİŞEREK DİJİTAL DÖNÜŞÜM

YOLCULUĞUMUZU DA SÜRDÜRÜYORUZ”

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan PTT Başmüdürü Başıaçık şu görüşlere yer verdi; “23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti adıyla temelleri atılan, haberleşme ve iletişimin sağlanması amacıyla kurulan ülkemizin köklü ve güvenilir kurumlarından biri olarak hizmetlerini sürdüren PTT AŞ, 185. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), kurulduğu günden bu yana posta kargodan lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden e- ticarete ve filateliye kadar ülkemizin dört bir yanında pek çok alanda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Geniş hizmet ağı, alanında uzman dinamik kadrosu, geliştirdiği güvenli, hızlı ve yenilikçi çözümlerle, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren PTT; her zaman daha iyisini hedefleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık iki asırlık köklü geçmişinden ve tecrübesinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyen PTT, her dönemde değişen ve dönüşen müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyi başarmış, Türkiye’nin iletişim altyapısının gelişiminde önemli bir rol üstlenmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayelerinde faaliyet gösterdiği tüm alanlarda teknolojik dönüşümün öncüsü olan, yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca insana ulaşarak çok geniş bir coğrafyada toplumsal hayatın her alanına dokunmayı başaran Posta ve Telgraf Teşkilatı, bugün de Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamaktadır. PTT ayrıca hizmetlerine entegre ettiği çevre dostu yaklaşımı ve çözümleriyle de gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak gayretiyle hareket etmektedir.”

185 yıllık köklü geçmiş ve tecrübeleri ile posta ve haberleşme hizmeti sunmanın ötesinde geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediklerini de belirten Başıaçık; “Posta ve Telgraf Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü, milletimizle birlikte büyük heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Milletimizin haberleşme ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yola çıktığımız ilk günden bugüne daima vatandaşlarımızın yanında olmanın, Millî Mücadele yıllarından Cumhuriyetimizin kuruluşuna, doğal afetlerden salgın hastalık dönemlerine kadar koşullar ne olursa olsun ülkemiz için canla başla çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin köklü kurumlarından biri olarak yaklaşık iki asırlık tecrübemizle posta ve haberleşme hizmeti sunmanın ötesinde geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Her zaman daha iyisini hedefleyerek, teknolojiyi yakından takip ederek ve altyapımızı bu doğrultuda sürekli geliştirerek dijital dönüşüm yolculuğumuzu da kararlılıkla sürdürüyoruz. Teşkilatımızın 185 yıllık onurlu yolculuğuna emek veren ve ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, hayatta olmayan tüm mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Birlik ve beraberlik içinde daha pek çok yeniliğe imza atacağımıza, PTT’mizi yarınlara daha güçlü şekilde taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

