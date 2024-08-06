Çorum’da 1949 yılında başladığı doktorluk hayatı boyunca insanlara şifa dağıtan ve Çorum halkı tarafından çok sevilen Dr. Rıfat Patır’ın ismi Belediye Meclisi’nin kararı sonrası evine ulaşımı sağlayan Büget Köyü yolu üzerindeki Gülkent 4. Sokağa verildi.

Gülkent 4. Sokak’a dün “Dr. Rıfat Patır Sokak” tabelası düzenlenen törenle asıldı. Törene Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Dr. Rıfat Patır, ailesi, akrabaları, dostları ve sevenleri büyük ilgi gösterdi.



Çorum Belediye Başkanı Aşgın sokağa gelişinde Dr. Rıfat Patır’ı elini öperek karşıladı. Daha sonra ise sokağın başındaki tabelanın takılacağı alana geçildi. Burada da kısa bir konuşma yaparak Dr. Patır’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eden Aşgın, “Dr. Rıfat Patır halkımızın gönlünde de taht kurmuş önemli bir isim. Kendisi şehrimize yaptığı hizmetlerle bunu çoktan haketmiştir. Hak etmeseydi bunu yapamazdık” dedi.



Dr. Rıfat Patır da bu nazik davranış içen Başkan Aşgın, Belediye yönetimi ve idarecileri ile Meclis üyelerine teşekkürlerini dile getirdi. Daha sonra merdivene çıkan Başkan Aşgın “Dr. Rıfat Patır Sokak” tabelası yerine astı.

Geçtiğimiz günlerde 100 yaşını deviren Dr. Rıfat Patır, Tıp Fakültesine öğrencilerine “Hastanızı her zaman güler yüzle karşılayın. Hastanızın derdini tamamen dinleyin, sözünü kesmeyin ve asla azarlamayın” verdiği altın öğütleri ile gönüllerde taht kurmuştu. Çorum'un yaşayan efsanelerinden biri olan Dr. Rıfat Patır, uzun yıllar sürdürdüğü hekimliği sırasında hastalarıyla çok güzel iletişim kurmuş ve binlerce insanın gönlünde ayrı bir yer edinmeyi de başarmıştı.



Öte yandan daha sonra Velipaşa Hanı’nda Rıfat Patır için doğum günü etkinliği yapıldı. Doğum günü programı ile ilgili haberi 8 Ağustos 2024 günü ÇORUM HABER’de bulabilirsiniz.