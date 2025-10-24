Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2024 Motorlu Araçlar Teknoloji Alanı Staj Faaliyeti kapsamında, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 10 öğrenci ve 2 alan öğretmeni Ahmet Bayrak ile Mustafa Dokur, 12 Ekim - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Essen kentinde işbaşı yaptı.

Katılımcı öğrenciler; elektrik-elektronik teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve makine teknolojisi alanlarında eğitim alıyor. Almanya’da faaliyet gösteren işletmelerde üretim süreçlerini gözlemleyecek olan öğrenciler, yeni teknolojilerle uygulamalı çalışmalar yapma ve Avrupa iş disiplini ile mesleki standartları yerinde öğrenme fırsatı bulacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi” kapsamında öğrenciler hafta içi Almanya’da işyerlerinde alanlarına uygun olarak uygulamalı staj faaliyetlerine katılırken, haftasonu öğretmenleri eşliğinde çeşitli kültürel etkinlikler ve geziler gerçekleştiriyor.

Bu proje ile öğrencilerin, mesleki bilgi ve becerilerini uluslararası düzeyde geliştirmeleri, farklı kültürleri tanımaları ve yabancı dil yeterliliklerini artırmaları hedefleniyor.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Avrupa’daki bu tür mesleki eğitim faaliyetlerinin öğrencilerin ufkunu genişlettiğini ve iş hayatına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK