Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, yeni dönemde Çorum’da girilmedik mahalle, gezilmedik köy bırakmayacaklarını dile getirerek, iktidar kararlılığını vurguladı.

Solmaz, “Çıktığımız yolda kararlıyız ve bu yolun sonunda iktidarı alana kadarda gecemizi gündüz ederek aynı azim ve mücadele ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz bu onurlu mücadeleyi tekrardan startını vererek görevimizin başına geçtik. Aldığımız bu sorumluluğun bilincindeyiz” diye konuştu.

HEDEF: ÇORUM’DAN EN AZ 2 MİLLETVEKİLİ

CHP 39. Olağan Çorum İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanlığına seçilen Av. Dinçer Solmaz, Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak ikinci dönem için resmen göreve başladı.

Mazbata töreninin ardından parti binasında açıklamalarda bulunan Solmaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum’da önümüzdeki genel seçimde en az iki milletvekili çıkaracağını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının en yüksek oyu alması için gece-gündüz çalışacaklarını söyledi.

Tarihi bir sürecin içinden geçtiklerini belirten Solmaz; “Bizler Çorum’da geçtiğimiz dönemde ciddi işler yaptık ve partimizin bayrağını yere düşürmeden tüm örgütlerimizle mücadele verdik. Önümüzde bizi çok güzel günler beklediğinin müjdesini veriyoruz. Çünkü bu mücadelenin sonunun Kuvayi Milliye döneminde verilen mücadelenin benzeri bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde Türkiye’nin iktidarına susayan, halkın, üreticinin, emekçinin, emeklinin dört gözle iktidarını beklediği vatandaşlara umut ışığı olmak için bu yola çıkan bir partidir” dedi.

Çorum İl Örgütü olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sonuna kadar arkasında olduklarını kaydeden Solmaz; “Cumhuriyet Halk Partisi’nin değişim sürecinde; ‘Ben bir adım atarsam Cumhuriyet geriye gider. Bunun bedeli neyse ödemekten bir dakika geri durmam ve adım atmam’ diyen, yaptığı tüm eylemlerinde milyonları sahada ayakta tutan, daha kürsüden inmeden yaptığı açıklamanın boynuna adeta ‘idam fermanı’ gibi fezleke hazırlanarak yıldırılmaya çalışılan ama bu baskıdan bir adım geri adım atmayan sayın genel başkanımız Özgür Özel ve yol arkadaşlarına bir sözümüz var. Biz de CHP Çorum İl Örgütü olarak bu onurlu mücadelede yapılacak olan ilk genel seçimlerde Çorum’da minimum iki milletvekili, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de CHP’nin adayının en yüksek oyu alacak şekilde çalışmalarımıza hazırız ve genel başkanımızın sonuna kadar arkasındayız” şeklinde konuştu

Konuşmasında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına da değinen Solmaz, İmamoğlu hakkında çıkan suçlamaların ve iddianamelerin hiçbir tutarı olmadığını belirterek; “Suçlamaların, iddianamenin hiçbirinin temel tutarı yok. Altında destekleyecek hiçbir belgesi ve geçerliliği yok. Tek sebep bir sonraki dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığında kendisinin en büyük rakibi olmasından korktukları için Ekrem İmamoğlu Silivri’de tutuklu bulunuyor. Bir çok belediye başkanımız, bürokratımız, aydınımız aynı gerekçelerle haksız ve yersiz uygulamalarla şu an tutsak olarak cezaevlerinde mücadele veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Parti binasında düzenlenen toplantıya; Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, önceki dönem Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanları; Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, ilçe başkanları, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi