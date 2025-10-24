Derya Kaya’nın eşi, Ergül Kaya, merhum Erdal Kaya ve merhum Necati Kaya’nın kardeşi olan Bektaş Kaya, yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. 3 çocuk babası Bektaş Kaya’nın genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Kırklareli’nde bulunan Bektaş Kaya’nın cenazesi Çorum’a getirildi.

Merhumun cenazesi bugün (24 Ekim 2025 Cuma günü) saat 10.00’da Çanakçı Köyü Cemevi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi