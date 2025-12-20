Umre ziyareti sırasında kaydedilen bir video, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bir kadının zemzem suyunu yüzüne döktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek TikTok’ta paylaşması, kutsal mekanlarda sosyal medya kullanımı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

UMREDE TİKTOK PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde, umre ibadeti için kutsal topraklarda bulunan bir kadının, zemzem suyunu yüzüne döktüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan video, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

ARKADAKİ ADAMIN BAKIŞLARI OLAY OLDU

Videoda asıl dikkat çeken detay ise, kadının arka tarafında yer alan bir erkeğin şaşkın ve tepkili bakışları oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu bakışların yaşanan durumu “tek karede özetlediğini” savundu. Görüntüler, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı.

“İBADET SOSYAL MEDYA İÇERİĞİ OLMAMALI”

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, kutsal bir ibadetin sosyal medya gösterisine dönüştürülmesine tepki gösterildi. Kullanıcılar, umre gibi manevi değeri yüksek bir ibadetin mahremiyet ve saygı çerçevesinde yaşanması gerektiğini vurguladı.

YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Videoya gelen bazı yorumlar ise şu şekilde oldu:

“O kadar suyu yüzüne döküyor ama makyaj bozulmuyor.”

“Niyet umre değil, TikTok.”

“Arkadaki amca gibi ben de öyle baktım.”

“Allah nasip etmeyince etmiyor işte…”