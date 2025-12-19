Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yürütülen tartışmaların ardından aktif siyaseti noktaladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olma ya da herhangi bir siyasi partinin başına geçme gibi bir planının bulunmadığı belirtiliyor.

EŞİNİN SAĞLIK DURUMUYLA YAKINDAN İLGİLENECEK

Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, bir süredir tedavi gören eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuyla daha yakından ilgileneceği ifade edildi. Yakın çevresi, bu kararın kişisel ve ailevi nedenlerle de şekillendiğini dile getiriyor.

KÜRESEL MESELELERE ODAKLANACAK

Türkiye gazetesindeki habere göre; avukatı Celal Çelik'e ait hukuk ofisini çalışma alanı olarak kullanmaya başlayan Kılıçdaroğlu'nun, günlük iç siyasetten uzaklaşarak küresel gelişmelere odaklandığı aktarıldı. Çeşitli platformlarda yayımlanan makalelerine devam edeceği, ayrıca sosyal medya üzerinden zaman zaman videolu değerlendirmeler paylaşacağı kaydedildi.

"BENİM DÖNEMİMDE GEREĞİ YAPILIRDI"

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine yaptığı değerlendirmelerde, kendi genel başkanlığı döneminde CHP'nin rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılmadığını vurguladığı, bu tür iddialar olması halinde tereddüt etmeden gerekli adımların atılacağını söylediği ifade edildi.