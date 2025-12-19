İçişleri Bakanlığı, 80 ilde “İl Planlama Uzman yardımcısı” alımı için sözlü sınav duyurusu yaptı. Bu iller arasında Çorum da var.

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 80 İl Planlama Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylar, 9–18 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek giriş (sözlü) sınavı sonucunda belirlenecek.

ALIMLAR BİRÇOK İLİ KAPSAYACAK

Türkiye genelinde farklı iller için planlanan alım kapsamında; Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile İletişim Fakülteleri mezunları başvuruda bulunabilecek. Toplam 80 kadronun 60’ı KPSSP33, 20’si ise KPSSP3 puan türüne göre değerlendirilecek. İl bazlı kontenjan dağılımı ise ilanda ayrıca belirtildi.

KPSS VE YAŞ ŞARTI ARANIYOR

Adayların, 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS’den ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması şartı bulunuyor. KPSS puan sıralamasına göre, her kadro için en fazla dört katı aday sözlü sınava davet edilecek.

BAŞVURULAR YALNIZCA E-DEVLET’TEN ALINACAK

Başvurular, 5–9 Ocak 2026 tarihleri arasında sadece e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar geçerli sayılmayacak. Adaylar, “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayacak.

SÖZLÜ SINAV KRİTERLERİ BELLİ OLDU

Giriş sınavında adaylar; alan bilgisi, muhakeme gücü, kendini ifade etme becerisi, temsil yeteneği, özgüven, genel kültür ve teknolojik gelişmelere açıklık gibi başlıklarda değerlendirilecek. Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

ASİL VE YEDEK ADAYLAR İLAN EDİLECEK

Her il ve bölüm için belirlenen kontenjan kadar asil, bunun en fazla yarısı oranında da yedek aday açıklanacak. Sınav sonuçları ve atama sürecine ilişkin duyurular, İçişleri Bakanlığı’nın resmî internet sitesi ile e-Devlet üzerinden paylaşılacak.

BELGELER E-DEVLET ÜZERİNDEN TESLİM EDİLECEK

Sözlü sınavda başarı sağlayan adaylar; diploma, KPSS sonuç belgesi, iş talep formu ve diğer gerekli evrakları e-Devlet sistemi üzerinden teslim edecek.