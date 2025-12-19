Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör'ün dayısı Ahmet Zeki Özken'in eşi Yaşar Özken vefat etti.

Çanakkale gazisi kızı olan Yaşar Özken’in vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumenin cenazesi Akşemseddin Camisinden alınarak Hıdırlık Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Boyraz, Sadettin Akgül, Dursun Uzunca, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Aynı anda; vefat eden Galip Üğüten, Ahmet Cerit ve Memnune Keskin’in de cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi