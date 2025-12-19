Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, 3 Ocak’ta yapılacak genel kurul öncesi adaylığını açıklarken tecrübeli yönetim anlayışıyla hizmete devam edeceklerini duyurdu.

Tahsin Şahin, genel kurul öncesi yaptığı açıklamada, oda üyelerine önemli mesajlar verdi.

“GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIK”

Çorum’un en büyük meslek odalarından biri olan Şoförler ve Nakliyeciler Odasında uzun süredir başkanlık görevini sürdürdüğünü ifade eden Tahsin Şahin, bugüne kadar elde ettikleri bilgi, birikim ve tecrübeyle kendilerine olan güveni asla boşa çıkarmadıklarını kaydetti.

Oda üyelerine ve Çorum halkına her zaman bir telefon kadar yakın olduklarını belirten Tahsin Şahin, hizmet binasında da güleryüzlü hizmetin adresi olduklarının altını çizdi. Şahin, toplumun tüm kesimlerine hiçbir ayrım gözetmeksizin en güzel hizmeti vermenin çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.

Çorum’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak şoför ve nakliyeci esnafının sorun ve taleplerinin çözümüne katkı sunduklarını aktaran Şahin, çözüm odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduklarını, odayı şehirdeki örnek meslek odalarından biri haline getirdiklerini kaydetti.

Mülkiyeti odaya ait İnönü Caddesi’ndeki hizmet binasının kapsamlı bir tadilat sonrası yenilendiğini söyleyen Şahin, hem oda üyelerine, hem de Çorum halkına daha nezih ve ferah bir ortamda hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tahsin Şahin, yine uzun yıllardır kullanıldığı için eskiyen hizmet aracını da yenileyerek odaya kazandırdıklarını bildirdi.

GENEL KURULA DAVET ETTİ

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksinde 3 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılacak genel kurula tüm üyelerini davet eden Şahin, güçlü ve tecrübeli bir yönetimle yeni dönemde de hizmete devam edeceklerini belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada üyelerimize en güzel hizmeti vermenin çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Genel kurulumuzu Şoförler ve Nakliyeciler Odamıza yakışır, güzel bir şekilde, demokrasi şöleni içinde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR