Büyük ikramiyenin 800 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango’nun yılbaşı biletleri için son günlere giriliyor. Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı çekilişi için geri sayım başlarken, vatandaşları da en büyük ikramiye olan 800 milyon liranın heyecanı sardı.

Çorum’da Milli Piyango ve şans oyunları bayii olarak 35 yılı geçkin süredir hizmet veren ve bugüne kadar bir çok ikramiye çıkan Rıfat Büfe’de de yılbaşı biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi. Yıllardır Milli Piyango bayiliğinin yanısıra sayısal şans oyunları bayiliğini de yürüttüklerini hatırlatan Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, Milli Piyango bilet satışlarının devam ettiğini, satışların geçmiş yıllara oranla canlı olduğunu belirterek, bilet alarak şansını denemek isteyenlerin son güne kalmadan biletlerini temin etmesini önerdi.

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişinde bu yıl 800 milyon liralık dağıtım garantili ikramiye dışında toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtılacağını anlatan Umur kurala göre bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiyenin isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacağını hatırlattı.

Sonuçları yılbaşı gecesi televizyon ve dijital platformlardan canlı olarak paylaşılacak olan çekilişte bilet fiyatları da çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak belirlenmişti.

Muhabir: Haber Merkezi