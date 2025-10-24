MOTORİN FİYATLARINA REKOR ZAM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları, son dönemde hem döviz kurlarındaki hareketlilik hem de küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle yeniden artışa geçti. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 25 Ekim Cumartesi gününden itibaren 3 lira 4 kuruşluk rekor zam yapılacak.

YENİ FİYATLAR CUMARTESİ GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Zamlı motorin fiyatlarının, 25 Ekim 2025 Cumartesi saat 00.01 itibarıyla geçerli olacağı açıklandı. Güncellemenin ardından akaryakıt istasyonlarında motorin litre fiyatı illere göre küçük farklılıklar gösterecek.

Çorum'da motorin litre fiyatı yaklaşık 54 TL seviyesinde.