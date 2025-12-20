Yeni yayımlanan “Fırtına Tanrısı’nın Çocukları – Hitit Destanı” isimli kitap düzenlenecek tanıtım ve söyleşi etkinliğiyle okurla buluşacak.

Eğitimci, şair ve arkeolog Mehmet Öztürk imzasını taşıyan eser, Hitit uygarlığının mitolojik ve kültürel mirasını edebi bir dille günümüze taşımasıyla dikkat çekiyor. Hititlerin inanç dünyasında önemli bir yere sahip olan “Fırtına Tanrısı” ekseninde şekillenen kitabın tanıtımı yapılarak içeriği farklı yönleriyle ele alınacak. Düzenle9nen etkinlik bugün saat 14.00’te Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Moderatörlüğünü Hitit Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayten Akcan’ı üstleneceği söyleşiye ise Prof. Dr. Aygül Süel (Hitit Üniversitesi), Doç. Dr. Metin Alparslan (İstanbul Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Altuğ Ortakçı (Hitit Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacak.

