KESK Dönem Sözcüsü, TÜM BEL-SEN Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, Meclis’te görüşmeleri süren 2026 yılı bütçe yasa teklifine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak görüşülen bütçenin halktan, emekçiden, işçiden yana olmadığı vurguladı.

Hiçbir iktidarın “Biz halkı düşünmüyoruz” demediğini ancak icraatların söylemleri yansıtmadığını belirterek, “Bu ülkenin yurttaşları olarak yıllardır aynı sözleri duyuyoruz. Ama sonuç ortada; yüksek enflasyon, düşük ücretler ve artan güvencesizlik. Yoksulluk sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir siyasal kontrol aracına dönüştürülmüştür” diyen Nevzat Veldet, “vatandaşı enflasyona ezdirmedik” söylemlerinin de gerçeklerle bağdaşmadığını dile getirdi.

Türkiye’de en düşük emekli aylığının 17 bin, ortalama emekli maaşının 20 bin ve asgari ücretin ise 22 bin lira olduğunu hatırlatarak “Bu mudur halkı enflasyona ezdirmemek?” diye konuşan Nevzat Veldet, TBMM’de herkesin hayatını doğrudan etkiyecek olan bütçe yasa teklifine ilişkin yaptığı açıklamada iktidarların sürekli aynı nakaratı tekrarladığını, halktan, emekten, işçiden, memurdan, kadınlardan, gençlerden yana olduklarını dile getirdiğini ve bu ülkenin yurttaşları ile emekçilerinin yıllardır bu sözlerle oyalandığını vurguladı.

TBMM’de görüşülen bütçe teklifinin emekçilerden yana olmadığını belirterek, teklifin halkı daha fazla yoksulluğa sürükleyeceğini ifade eden ve bu teklifin iktidarın gerçek tercihlerini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Veldet, vergi yükünün büyük bölümünün emekçilere yüklendiğini, buna karşın sermaye kesimine çeşitli muafiyetler sağlandığını dile getirdi. Toplanan vergilerin önemli bir kısmının faiz ödemelerine, teşviklere, savunma harcamalarına ve yandaş projelere aktarıldığını savundu.

Nevzat Veldet, bütçede yoksullukla mücadele, istihdam, tarım, hukuk, eğitim ve sosyal politikalar için ayrılan payların son derece yetersiz olduğunu belirterek, “Bu bütçe kamu emekçilerini, işçileri, emeklileri, gençleri, kadınları ve öğrencileri görmezden gelmektedir” dedi.

KESK olarak bütçeye karşı olduklarını daha önce ilan ettiklerini hatırlatan Nevzat Veldet, Samsun, Adana, Van ve İzmir’de düzenlenen bölge mitinglerinde “Halk için Bütçe, Demokratik Bir Ülke” talebini yükselttiklerini söyledi. Bütçenin 21 Aralık Pazar günü TBMM Genel Kurulu’nda oylanacağını hatırlatan Veldet, bu tarihin yılın en uzun gecesine denk gelmesine dikkat çekerek, karanlığın ardından aydınlığın geleceğine inandıklarını ifade etti.

Veldet açıklamasının sonunda, insanca yaşamaya yetecek ücret, vergide adalet ve kamu kaynaklarının eğitim, sağlık, adalet ve demokrasi için kullanıldığı bir ülke talebini yineleyerek, “Halktan, emekten, eşitlikten ve adaletten yana bir bütçe istiyoruz” diye konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK