Gazetemiz köşe yazarı, yazar-şair Mustafa Aydınlı, bugün TÜYAP 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşi yapacak.

Son Adım Yayınları yazarları arasında yer alan Aydınlı, bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında 7. Salon – 797 C numaralı stantta okurlarıyla buluşacak.

Fuarda, Aydınlı’nın şiir kitapları “Keşiş Dağı” ve “Gün Değil”, ayrıca deneme ve düşünce türündeki eserleri “Yarın” ile “Bir Ülke Düşünün” okurların beğenisine sunulacak.