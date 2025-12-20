Hititlerin en büyük kenti olan Alaca ilçesindeki Alacahöyük Antik Kenti'nde "Ailemle Kültür Yolculuğu" etkinliği yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında yürütülen “Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi” kapsamında Alaca Zübeyde Hanım Anaokulunca düzenlenen etkinlikte öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Velilerin hazırladığı yöresel lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte yöresel el işlemeleriyle yapılan el emeği ürünler de sergilendi. Etkinlikte ayrıca sanatçılar tarafından yöresel müzikler seslendirildi. Etkinlikte öğrenciler taş baskı çalışması yaparak geleneksel baskı sanatını deneyimleme imkanı buldu.

Geleneksel sanatlar, yöresel lezzetler ve kültürel mirasın bir araya getirildiği etkinlikte katılımcılar, Alacahöyük Ören Yeri’ni gezerek tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

Programa Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin ile Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş de katıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı