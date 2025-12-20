Çorum Valisi Ali Çalgan, Arslan Akülü Sandalye Bakım ve Tamir Atölyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında atölye sahibi İsmet Arslan ile bir araya gelen Vali Çalgan, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik sunulan bakım ve onarım hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Atölyede yapılan çalışmaların, engelli bireylerin günlük hayatlarını sürdürebilmeleri açısından önemli bir ihtiyaca karşılık geldiği ifade edildi.

Hizmetlerinden ötürü Arslan’a teşekkür eden Vali Çalgan, “Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran her adım, toplumumuzun ortak vicdanının ve güçlü dayanışma ruhunun yansımasıdır” dedi.

Vali Çalgan, ziyaretin ardından Yunus Emre İş Merkezi esnafıyla da bir araya gelerek sohbet etti.

Muhabir: Haber Merkezi