Çorum Kafkas Kültür Derneği’nin geleneksel hale getirdiği yılsonu kültür gecesi etkinliği bugün yapılacak.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda saat 19.30’da ilimizdeki Kafkas halklarını buluşturacak olan özel gecede, Ankara Çerkes Derneği’nin ve Türkiye’nin Çerkes halk dansları alanındaki en büyük ekibi olan Elbruz Kafkas Halk Dansları Topluluğu ile Badin Müzik Grubu sahne alacak.

Çorum Kafkas Kültür Derneği ekiplerinin de gösteri yapacağı programın biletleri ise günler önceden tükendi. Özellikle Elbruz Halk Dansları Topluluğu ile Badin Müzik Grubu’nu beğenen vatandaşların ilgi gösterdiği gecenin gösterilerle büyük ses getirmesi bekleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ