Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Çorum İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Av. Dinçer Solmaz ve yönetim kurulu, mazbatasını aldı.

Dinçer Solmaz ve ekibi, parti binasında düzenlenen devir-teslim töreninin ardından, resmen göreve başladı.

Mazbata törenine; Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, eski il ve merkez ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

CHP İl Başkanlığı görevine seçilen Dinçer Solmaz’ın kesinleşen listesi de şu şekilde açıklandı: “Arzum Meryem Akdoğan, Güngör Atak, Kamil Çil, Cemal Demir, Hande Duran, Kemal Dümenci, Uğur Eke, Umut Eke, Önder Göcen, Şemsi Gökay, Arap Gürlek, Kenan Kalender, Nafiye Kalender Eryücel, Duran Keçeci, İsmail Koparan, Cemal Kurt, Gülay Özbal, Garip Özgür, Emine Özten, Emrah Öztürk, Feza Piroğlu Ünaldı, Utku Singil, Kenan Sir, Fikret Can Söner, Şenol Sünnetçi, Filiz Uygar Arslan, Vahap Uz, Halil Ünal, Hamdullah Uğur Yağmur ve Çağdaş Yalçın.”

YEDEK YÖNETİM KURULU:

Mahmut Yalçınkaya, Turgay Başaran, Hülya Özdemir, Mehmet Savaş, Yıldırım Çıtak, Yusuf Akça, Kubilay Olcan, Cemil Kaya, Nilgün Demirdalıç, Murat Coşgun, Mustafa Çürük, Serpil Yıldız, Yücel Turap, Türkmen Bolat, Ahmet Ceyhan, Hamza Taşkıran, Emine Aydaş, Atila Erduran, Celal Ergöz, Murat Ergen, Kemal Sönmez, Satı Şahin, Sinan Gökkaya, Güldane Kaya, Cesur Dağdeviren, İsmail Çölgeçen, Bilal Kultufan, Tayfun Can Topaktaş, Emir Yağız Güngör, Yelda Arslan.

ASIL DİSİPLİN KURULU:

Erol Akyıldız, Hulusi Aydaş, Mahmut Ayvaz, Hikmet Çakmak, Sadık Eker, Serpil Erol, Ebru Öksüz, Ali Özgür, Nail Sapancı.

YEDEK DİSİPLİN KURULU: Asuman Çiçek, Mehmet Taşkaldıran, Türkan Çelik, Şehnaz Karakaya, Mert Yeşildağ.

KURULTAY DELEGELERİ:

Dinçer Solmaz, Resul Yiğitoğlu, Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, Utku Ulaş Taşar, Arzum Meryem Akdoğan, Kasım Şahin, Güngör Atak.

