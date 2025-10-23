Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sultan Abdülhamid Han Ortaokulunda düzenlenen “Bir Okul Bin Umut – Gazze Kermesi” yoğun ilgi gördü. Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler tek yürek oldu.

Programa, Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürü Kutluhan Cüce de katılarak destek verdiler. Kermeste öğrencilerin ve öğretmenlerin özveriyle hazırladığı ürünler satışa sunulurken, elde edilen gelirlerin tamamının Gazze’deki çocuklara ulaştırılacağı belirtildi.

Yardımlaşmanın, paylaşmanın, merhametin ve kardeşliğin öneminin vurgulandığı etkinlik, dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttı.

Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kermese emek veren tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek, “Bir Okul, Bin Umut; Gazze Kermesi”nin il genelindeki tüm resmî ve özel okullarda devam ettiğini ifade ettiler.