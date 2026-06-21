Mustafa Çankal idaresindeki 55 ASD 359 plakalı motosiklet İskilip'ten Çorum istikametine seyir halindeyken, Karlık Köyü mevkiinde aynı yönde ilerleyen Mustafa Kızıl kullandığı 06 FJU 614 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Mustafa Çankal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Çankal’ın cenazesi otopsi işlemleri için İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi Morgu2na kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK