Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'da görev yaptığı öğrenilen kayınbiraderi, iznini geçirmek üzere Mehmet Fatih Atmaca (36)'nın Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 12. Sokak'ta bulunan evine geldi.

İddiaya göre, Atmaca, kayınbiraderinin uyuduğu sırada ona ait tabancayı alarak kendisine ateş etti.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Atmaca, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atmaca, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Atmaca'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK