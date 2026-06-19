Y.E. idaresindeki 05 KG 119 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde trafik ışıklarında beklediği sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 AIL 407 plakalı otomobil arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 05 KG 119 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan H.S.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan 31 AIL 407 plakalı otomobilin sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK