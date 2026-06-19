Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelin önüne gelen şüpheliler, işletme sahibi K.K. (44)'ye tabancayla ateş açtı.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, K.K., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede, cadde ve kaldırım üzerinde çok sayıda boş mermi kovanı tespit edilirken otelin camlarınada mermi isabet ettiği belirlendi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı otelin karşısındaki çocuk parkında bir ağacın altına atılmış halde buldu.

Bölgedeki otel ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.