İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından meydana gelen olaylar, şüphe ve ihbarlar ile mahalle bazlı şok uygulamalara yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda il merkezinde sabit, seyir halinde ve umuma açık yerlerde toplam 116 uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda 27 kahvehane ve kıraathane, 26 kafe, 28 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 271 şahıs sorgulanırken, haklarında arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda 5 ateşli silah, 21 tabanca fişeği, 17 sentetik ecza ve 50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ekipler tarafından ayrıca 2 bin 312 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi