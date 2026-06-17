Çorumlu genç, Edirne'de geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybetti. Acı haber büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çorumlu Muharrem Uysal yönetimindeki 06 EZL 540 plakalı SUV tipi araç, Eskikadın Köyü kavşağında tır ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Çorumlu Muharrem Uysal, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 2 kişinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Muharrem Uysal'ın Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Fındıklı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.