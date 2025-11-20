Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının etkin şekilde yürütülmesi, izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla düzenlenen “Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantısı”, Vali Ali Çalgan yönetiminde Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde devam eden projelerin güncel durumu ele alındı. Özellikle öncelikli yatırımların hızlandırılmasının önemi vurgulanırken, bu projelerin zamanında tamamlanabilmesi için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gerektiği üzerinde duruldu.

Vali Ali Çalgan, konuşmasında projelerin titizlikle takip edilmesi talimatını verdi ve kamu yatırımlarının Çorum için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, tüm kurumların bu süreçte aktif işbirliği içinde çalışmasının, hem kaynak kullanımında verimliliği artıracağı hem de ildeki kalkınmaya önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Toplantı, katılımcı kamu kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınması ile son bulurken, yatırımların planlanan sürede tamamlanabilmesi için yol haritası netleştirildi.

Muhabir: Haber Merkezi