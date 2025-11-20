Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Volkan Şanan’ın anneannesi, Fevzi, Alirıza ve Gümüş Şanan'ın anneleri Fatma Şanan (87), son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Çorum Merkez Hacıbey Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi