Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen okul, anaokulu, spor tesisleri, gençlik merkezleri, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocağı vb. eğitim, spor ve sağlık yatırımları ve projeleri tek tek ele alınarak, devam eden yatırımlarda son bir ayda sağlanan fiziki gerçekleşme durumları değerlendirildi.

Vali Dağlı, devam eden kamu yatırımlarının hızlandırılması, yeni planlanan yatırımlarla ilgili analiz, projelendirme ve etüt çalışmalarına aralıksız devam edilmesi talimatını verdi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz, Tamer Orhan, Bayram Köse, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, daire müdürleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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