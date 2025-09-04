Çorum Belediyesi Eylül ayı meclisinde gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çimento Fabrikası arazisinde yer alan 11 dönümlük alanın mahkeme süreci devam ederken 226 milyonluk bedelle satışa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Çimento arazisinin imar planları yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır oyu verdiğini hatırlatan Yılmaz, hem de imar planlarının iptali konusunda iptal davası açtıklarını bildirdi.

Çimento arazisi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini dile getiren Yılmaz dava neticesinde Belediye'nin yerel mahkemeyi kazandığını ancak partisinin konuyu İstinaf’a taşıdğını belirterek, "Yargı süreci devam ederken bu alanın imara açılmasını biz neye borçluyuz. ‘Burada kazandık istinafta da kazanırız mı diyorsunuz?’ Yoksa ‘Güç bizde biz iktidarız kardeşim orayı da mı hallederiz’ diyorsunuz?’ Bu ihaleyi yaptı Çorum Belediyesi yarın tersi bir durum oldu ve karar İstinaf’tan döndü. Siz ihaleyi yaptınız belediyenin kasasına paraları koydunuz e o zaman belediyeye dönüşü mümkün olmayan tahribatlar, sıkıntılar oluşmaz mı?” diye sordu.

Yılmaz Pazartesi günü parti meclis grupları adına Doğan Öksüz’ün ihalenin yürütmenin durdurulması için dava açacağını bildirdi. Yılmaz, “Yangından mal kaçırır gibi bu satış neden?” diye sordu.