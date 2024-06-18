Çorum’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kurul üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak, başta yaz okullarının entegrasyonu ve koordinasyonu olmak üzere yapılacak program, etkinlik ve çalışmalar değerlendirildi.

Okulların kapanması ile birlikte bu yazı çok aktif bir şekilde geçireceklerini belirten Vali Zülkif Dağlı, belediye, üniversite, tüm kurumlar, ilgili sivil toplum kuruluşları, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Satranç Federasyonu, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu İl Temsilcilikleri ile birlikte birçok sanatsal, kültürel ve sportif faaliyet yapıldığını ve mümkün olan en fazla çocuğa-gence bu imkanları sağlamak için işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.

Editör: RIFAT KARA