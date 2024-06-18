Öğrencilere Jandarma Komutanlığı binası gezdirilirken, Olay Yeri İnceleme, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Aracı (HAYDİ), birimleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca trafik ve asayiş timlerince araç ve malzeme tanıtımı yapılan öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı’nın icra ettiği faaliyetlere ilişkin de sunum yapıldı.

Öğrenciler iz takip, uyuşturucu ve bomba arama köpekleri ile yapılan gösteriyi ilgi ile izledi. Öğrencilere çocuklar için hazırlanmış olan “Tim Jandarma” çizgi filmi izletilerek çeşitli hediyeler veridi.

Öğrencileri bilgilendiren İl Jandarma Komutanı J. Kıd. Alb. Naim Çetinkaya, şehit aileleri ve gazilerine destek için kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na (TSKDV) yaptıkları bağışla farkındalık örneği sergileyen Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu Öğretmeni Veyis Yurtel ve 4/B sınıfı öğrencilerine teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ