TÜGVA Çorum Yaz Okulu’nda ortaokullu öğrencilerin hem öğrendiği hem de eğlendiği belirtildi. Gençlerin hem Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyelerine uygun olarak belirlenen sınıflarda güzel okumayı öğrendiği hem de temel dini bilgiler dersi ile dinlerini daha iyi öğrenme fırsatı buldukları açıklandı.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed(sav)’ın hayatını hadislerin ışığında kendilerine rehber edinebilme imkanına kavuşan çocuklar yüzme, gezi, akıl ve zeka oyunları ve çeşitli sportif faaliyetler ile de unutulmaz anlar biriktirecek.

Gençlerin ayrıca çeşitli yarışmalarda hediye kazanma şansı yakalayacağını belirten TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, hafta içi her gün 30’ar dakikalık Kuran-ı Kerim (Elif Ba) , Temel Dini Bilgiler, Hadis ve Futbol, basketbol, okçuluk, voleybol, mangala, satranç, yüzme, buz pateni, bowling, matrak gibi derslerin olacağını, ilkokul mezunları ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf ile mezunlarının yaz okuluna başvurabileceğini, yaz okulunun 24 Haziran 2024 günü başlayarak 6 hafta süreceğini vurguladı.

Kıyıklık yaptığı açıklamada başvuruların https://tugvamarketing.powerappsportals.com/yazokulu/ internet adresi üzerinden yapılacağını sözlerine ekledi.

Editör: SELDA FINDIK